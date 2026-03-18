Abbadia e il commercio Bando per i fondi sfitti | Così si rigenera il centro

Ad Abbadia, il Comune ha aperto un bando per i fondi destinati ai locali sfitti nel centro storico. L’obiettivo è favorire la riqualificazione e lo sviluppo commerciale della zona. Il progetto Pop Up, chiamato Abbadia Pulse, sarà presentato il 31 marzo alle 17 e mira a incentivare nuove attività temporanee nel cuore del paese.

Abbadia Pulse: il progetto Pop Up che valorizza il centro del paese sarà presentato il 31 marzo alle 17.30 in sala Consiliare del Comune di Abbadia San Salvatore. Si tratta di un progetto di rigenerazione urbana che punta a rafforzare e sviluppare il centro del paese attraverso la riapertura temporanea dei fondi sfitti e la nascita di nuove attività economiche, culturali e sociali. Un’iniziativa che si inserisce in un percorso più ampio dell’Amministrazione comunale per sostenere il commercio locale, valorizzare gli spazi esistenti e creare nuove opportunità per cittadini e imprese. "Con Abbadia Pulse vogliamo compiere un passo concreto nel percorso di crescita del nostro centro – dichiara il sindaco Niccolò Volpini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Abbadia e il commercio. Bando per i fondi sfitti: "Così si rigenera il centro" Articoli correlati Commercio a Poggibonsi. Rigenerare il centro storico: "Riapriamo i fondi sfitti"di Marco Brogi Al via una doppia operazione per rivitalizzare il centro storico di Poggibonsi e i suoi negozi, i suo bar, i suoi ristoranti. "Fondi regionali per sostenere il commercio in centro?" La Lega chiede chiarimenti sul bando annunciato“Ennesimo annuncio della Giunta Lattuca per bocca dell’assessore Lorenzo Plumari che, nei giorni scorsi, ha reso noto che saranno disponibili fondi... Una selezione di notizie su Abbadia e il commercio Bando per i... Discussioni sull' argomento Abbadia e il commercio. Bando per i fondi sfitti: Così si rigenera il centro; Abbadia San Salvatore. Uniamo le energie per garantire scelte di progresso e sviluppo; Abbadia, sindaco Volpini: sanità pubblica da rivedere. Abbadia a Isola Monteriggioni Ph ©Giulio Mario Detti - facebook.com facebook