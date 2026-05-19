Riaperte le indagini sulla morte di Matilde Lorenzi un perito ricostruirà le cause del decesso

Le indagini sulla morte di Matilde Lorenzi sono state riaperte e un secondo perito è stato incaricato di esaminare la sua cartella clinica. Il giudice per le indagini preliminari ha deciso di affidare questa analisi a un esperto aggiuntivo per chiarire le cause del decesso, avvenuto il 28 ottobre 2024. La decisione arriva dopo l’esame iniziale e mira a fare maggiore chiarezza sulla vicenda, senza che siano state ancora rese note ulteriori dettagli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il giudice per le indagini preliminari ha nominato un secondo perito per analizzare la cartella clinica di Matilde Lorenzi: dovrà fare chiarezza sulle cause della sua morte, avvenuta il 28 ottobre 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milano-Cortina, sul casco di Tomasoni la dedica a Matilde Lorenzi: Le favole esistono Sullo stesso argomento Morte di Matilde Lorenzi, nominato un secondo perito per approfondimentiProseguono le indagini sulla morte di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice che il 28 ottobre 2024 ha perso la vita in ospedale dopo essere caduta... Riaperte le indagini sulla morte di David RossiLa Procura di Siena ha aperto un nuovo fascicolo d’inchiesta sulla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013. Riaperte le indagini sulla morte di Matilde Lorenzi, un perito ricostruirà le cause del decessoIl giudice per le indagini preliminari ha nominato un secondo perito per analizzare la cartella clinica di Matilde Lorenzi: dovrà fare chiarezza sulle ... fanpage.it Matilde Lorenzi, un nuovo perito per i traumi riportati in pista. La famiglia: Vogliamo sapere perché è mortaSempre più complessa l'indagine sulla morte della 19enne durante un allenamento. L'avvocato della famiglia: Chiarire se quanto accaduto si poteva evitare ... msn.com