Morte di Matilde Lorenzi nominato un secondo perito per approfondimenti

Le autorità hanno deciso di nominare un secondo perito per approfondire le circostanze della morte di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice di 19 anni deceduta il 28 ottobre 2024 in ospedale dopo una caduta durante un allenamento di slalom gigante sulla pista Grawand in Val di Senales. Le indagini sono in corso e mirano a chiarire eventuali responsabilità o cause legate all’incidente. La giovane aveva partecipato a un allenamento in vista di competizioni sportive.

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Proseguono le indagini sulla morte di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice che il 28 ottobre 2024 ha perso la vita in ospedale dopo essere caduta durante un allenamento di slalom gigante sulla pista Grawand in Val di Senales, a soli 19 anni.Su richiesta del dottor Mario Giuliano, il medico. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milano Cortina, Tomasoni e la dedica a Matilde Lorenzi: La mia storia di sport e di vita Sullo stesso argomento Matilde Lorenzi, un nuovo perito esaminerà la Tac Total Body fatta in ospedaleIl giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, Ivan Perathoner, ha nominato un secondo perito che nei prossimi sessanta giorni... Bimbo morto a Napoli, un medico udinese nominato peritoDomani l'autopsia sul corpo del piccolo Domenico Caliendo, a cui lo scorso 23 dicembre è stato trapiantato un cuore già compromesso. Matilde Lorenzi, nominato un secondo perito per ricostruire le cause del decessoSu richiesta del perito Mario?Gulisano, il medico legale incaricato di chiarire le cause della?morte di Matilde Lorenzi, il giudice per le indagini preliminari?(gip) del tribunale di Bolzano, Ivan Per ... ansa.it Caso Matilde Lorenzi, nominato un esperto in traumatismiIn tribunale a Bolzano incidente probatorio per la morte della sciatrice azzurra avvenuta sul ghiacciaio della Val Senales ... rainews.it