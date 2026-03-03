riaperte le indagini sulla morte di david rossi

La Procura di Siena ha riaperto le indagini sulla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013. Il nuovo fascicolo si basa sul lavoro svolto dalla Commissione parlamentare e segue le verifiche condotte finora. La decisione di riaprire l'indagine è stata comunicata di recente, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi o sulle eventuali nuove ipotesi di reato.

La Procura di Siena ha aperto un nuovo fascicolo d’inchiesta sulla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013. La decisione sarebbe stata presa alla luce degli elementi emersi dall’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta bis che si sta occupando del caso. Ad annunciarlo è stato Gianluca Vinci, presidente della Commissione, che ha spiegato come l’iniziativa della magistratura rappresenti un segnale importante alla vigilia dell’anniversario della morte dell’ex manager. La richiesta degli atti sarebbe stata firmata dai pubblici ministeri Siro De Flammineis e Niccolò Ludovici. Sull’operato della magistratura, al momento, viene mantenuto il massimo riserbo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Riaperte le indagini su David Rossi, era il capo comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena che morì il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato...

A tredici anni dalla morte di David Rossi, ex capo della comunicazione di Mps, la versione archiviata per anni come suicidio torna a scricchiolare.

Caso MPS, le rivelazioni shock di Rizzetto sulla morte di David Rossi

