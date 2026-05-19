Rialzati Mens Sana e niente scherzi! Domani c’è una ‘bella’ da non fallire

Dopo la sconfitta di domenica sera a Borgomanero, la Mens Sana si trova in una posizione difficile, con due sconfitte consecutive in trasferta nel campionato in corso. La squadra deve affrontare una partita importante domani, che può rappresentare un’occasione per reagire e risollevarsi. La sfida rappresenta un momento cruciale per mantenere la continuità e cercare di invertire il trend negativo iniziato nelle ultime uscite.

Il ko di domenica sera a Borgomanero, il secondo su due tentativi stagionali sul parquet piemontese, mette la Mens Sana per la prima volta in stagione con le spalle al muro. Solo vincendo gara 3 di domani sera infatti biancoverdi accederebbero alla semifinale che inizierà domenica contro la vincente di Cecina-Empoli, anche loro giunte al terzo atto (domani alle 21 in provincia di Livorno). Sarebbe un enorme peccato vanificare una stagione giocata a livelli oggettivamente altissimi uscendo ai quarti e contro una squadra molto giovane come il College Basket Borgomanero ma non sarà affatto facile domani sera per Pannini e compagni bissare i due successi ottenuti contro la formazione di Di Cerbo al PalaEstra tra regular season e gara 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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