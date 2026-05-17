La Mens Sana ha lasciato ieri il punto di partenza in direzione di Borgomanero, dove nel primo pomeriggio si è svolta la trasferta. Oggi alle 18 si gioca la sfida decisiva contro i padroni di casa, con l’obiettivo di chiudere la serie dei quarti di finale e ottenere il pass per la fase successiva dei play-off. Il tecnico della squadra avverte che si tratta di una partita difficile e che sarà una vera battaglia sul campo.

La Mens Sana è partita ieri nel primo pomeriggio alla volta di Borgomanero dove oggi alle 18 contro i padroni di casa proverà a chiudere la serie dei quarti e a staccare il pass per il penultimo atto dei play-off. Ma non sarà affatto facile, come ammette coach Vecchi alla vigilia. "Sarà una partita dura – ha detto il tecnico emiliano prima di partire per la delicata trasferta in Piemonte -. Una lunga ed insidiosa trasferta contro una formazione di una grande opinione di: è una squadra forte, ben allenata e con talento. Sappiamo quindi che sarà un avversario ostico. Allo stesso tempo penso che anche noi siamo una squadra difficile da affrontare, quindi credo che sarà una battaglia decisa dai dettagli e dalla capacità di essere consistenti durante la gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mens Sana a Borgomanero per il 2-0. Vecchi avverte: "Sarà una battaglia"

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