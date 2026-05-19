Ordini dal carcere ad Afragola | 26 arrestati tra i Panzarottari articolazione del clan Moccia

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha portato all’arresto di 26 persone. Le indagini hanno riguardato un’organizzazione criminale attiva ad Afragola, collegata a un clan locale, e coinvolta in episodi di estorsione, traffico di droga e contrabbando di cellulari all’interno del carcere. Le operazioni si sono concluse con l’arresto di membri della cosca e con il sequestro di armi e sostanze stupefacenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui