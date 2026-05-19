Retake Day 2026 a Palermo | volontari in azione il 23 maggio nella spiaggia di Vergine Maria

Da palermotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 maggio 2026, i volontari di Retake Palermo si riuniranno sulla spiaggia di Vergine Maria, situata ai piedi della Tonnara Bordonaro-Zaharaziz, a partire dalle 16. L’obiettivo è dedicarsi a interventi di pulizia e recupero dello spazio pubblico, coinvolgendo attivamente la comunità locale. La giornata di attività fa parte del Retake Day 2026, un evento annuale che promuove il rispetto e la riqualificazione degli ambienti urbani e costieri della città.

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Sabato 23 maggio 2026, a partire dalle ore 16, i volontari di Retake Palermo si ritroveranno alla spiaggia di Vergine Maria, ai piedi della Tonnara Bordonaro-Zaharaziz, per una giornata di cura e rigenerazione urbana in occasione del Retake Day 2026. L'iniziativa si svolge in contemporanea con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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