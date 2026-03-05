Volontari di Retake in azione | oltre cinque quintali di rifiuti raccolti a Francavilla Fontana

I volontari di Retake sono scesi in azione a Francavilla Fontana, dove hanno raccolto più di cinque quintali di rifiuti in una sola mattinata nell’area dell’agro della Tredicina. L’intervento ha coinvolto un gruppo di persone che si sono dedicate alla pulizia del territorio, concentrando gli sforzi sulla rimozione di rifiuti abbandonati lungo le strade e nelle campagne circostanti.

Risultati straordinari per l'evento ecologico svoltosi lo scorso weekend, che ha coinvolto tante persone in un'attività di rigenerazione dei luoghi Oltre cinque quintali di rifiuti rimossi in una sola mattinata nell’agro della Tredicina di Francavilla Fontana. È il risultato dell’intervento di riqualificazione ambientale promosso da Retake nella giornata di domenica, che ha restituito decoro a un’area rurale segnata dall’abbandono indiscriminato di rifiuti. Nel dettaglio, sono stati raccolti circa 3 quintali di vetro, 2,5 quintali di indifferenziata, 30 chilogrammi di plastica, 5 pneumatici, un materassino e altri rifiuti ingombranti disseminati lungo le strade di campagna. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Nel giardino pubblico oltre 2 quintali di rifiuti di ogni genere raccolti da giovani volontari: "Ora è più bello" / FOTOOttimi risultati e partecipazione superiore alle aspettative per l’evento di tenutosi sabato 20 dicembre nella cornice del parco pubblico Orti del... Leggi anche: Multedo: volontari in azione in spiaggia, raccolti 600 kg di rifiuti Altri aggiornamenti su Volontari di Retake in azione oltre.... Temi più discussi: Retake Roma potrà estendere i progetti di cura degli spazi pubblici a tutti i comuni dell’area metropolitana; Un murales dedicato alla lotta greco-romana nel giardino Morvillo: Retake al lavoro; Padova, oltre 300 kg di rifiuti raccolti dai cittadini: l’iniziativa coinvolge 100 volontari; Rimossi manifesti abusivi e scritte vandaliche. Città metropolitana di Roma Capitale e Retake Roma firmano il Protocollo per rafforzare il volontariato civicoSarà sottoscritto venerdì 6 marzo alle ore 16.30, nella Sala David Sassoli di Palazzo Valentini, il Protocollo d’Intesa tra Città metropolitana di Roma ... castellinotizie.it Una mattina con i volontari di Retake BariOggi in tutto il mondo si sono svolte le manifestazioni del World cleanup day, la più grande mobilitazione di volontari in difesa dell'ambiente. A Bari l'associazione Retake ha invitato la ... rainews.it Città metropolitana di Roma Capitale e Retake Roma firmano il Protocollo per rafforzare il volontariato civico in tutta l’area metropolitana La sottoscrizione il 6 marzo alle ore 16.30 nella Sala David Sassoli di Palazzo Valentini il Consigliere Rocco Ferraro "Con - facebook.com facebook