Nella vicenda legale tra i due protagonisti della Silicon Valley, Elon Musk ha subito una sconfitta in tribunale contro Sam Altman, con il giudice che ha respinto le accuse di appropriazione indebita rivolte a Altman e a OpenAI. Musk ha annunciato che farà ricorso contro questa decisione. La disputa riguarda questioni procedurali e si inserisce in un contesto di alta tensione tra le figure di spicco del settore tecnologico. La causa ha attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori e osservatori.

Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley, Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. In meno di due ore di deliberazioni, una giuria della California ha respinto all’unanimità le accuse dell’uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale e di OpenAI perché presentate dopo la scadenza dei termini di prescrizione. Nelle more di richieste di appello che Musk intende presentare («Il giudice e la giuria non si sono pronunciati sul merito del caso, ma su un tecnicismo», ha infatti detto su X. Presenterò ricorso presso il Nono Circuito, poiché creare un precedente che consenta di saccheggiare gli enti di beneficenza è deleterio per la filantropia»), il verdetto mette fine a un caso che ha stregato il mondo tech mettendo in contrapposizione due delle figure più emblematiche nell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Respinte le accuse di appropriazione indebita ad Altman e a OpenAi, Musk sconfitto: "Farò appello"

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