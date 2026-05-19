Repubblica | Ferrara difende Conte | A Napoli serve uno come lui Se non arriva primo arriva secondo

Da napolipiu.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ciro Ferrara ha espresso il suo sostegno a Antonio Conte in un momento difficile per l’allenatore durante la sua esperienza con il club napoletano. Ferrara ha affermato che a Napoli è necessario un tecnico come Conte e ha aggiunto che, anche se non dovesse arrivare primo, potrebbe comunque ottenere un buon piazzamento, arrivando secondo. La dichiarazione è stata riportata da un quotidiano, che ha evidenziato la difesa pubblica dell’ex calciatore nei confronti del suo ex collega.

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"> Ciro Ferrara prende posizione e difende apertamente Antonio Conte nel momento più delicato della sua esperienza napoletana. L’ex difensore azzurro e juventino, intervistato da Repubblica, si dice convinto che il rapporto tra l’allenatore e Aurelio De Laurentiis non sia ancora definitivamente arrivato al capolinea. Secondo quanto dichiarato a Repubblica, Ferrara ritiene che Conte abbia già chiarito le proprie richieste al presidente del Napoli e che il club proverà concretamente a soddisfarlo per convincerlo a restare. «Mi auguro per lui e per la squadra che resti», ha spiegato l’ex capitano azzurro, sottolineando ancora una volta il peso specifico dell’allenatore salentino. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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