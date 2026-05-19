Repubblica | Ferrara difende Conte | A Napoli serve uno come lui Se non arriva primo arriva secondo

Ciro Ferrara ha espresso il suo sostegno a Antonio Conte in un momento difficile per l’allenatore durante la sua esperienza con il club napoletano. Ferrara ha affermato che a Napoli è necessario un tecnico come Conte e ha aggiunto che, anche se non dovesse arrivare primo, potrebbe comunque ottenere un buon piazzamento, arrivando secondo. La dichiarazione è stata riportata da un quotidiano, che ha evidenziato la difesa pubblica dell’ex calciatore nei confronti del suo ex collega.

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