Il mercato del Milan si sta muovendo sulla base delle possibili qualificazioni in Champions League, con l’attenzione rivolta alle trattative in corso. Se il club dovesse ottenere l’accesso, potrebbe puntare all’acquisto di Lewandowski; in caso contrario, si valutano altre opzioni e possibili partenze, tra cui Pulisic, che potrebbe lasciare se la squadra non si qualifica. Inoltre, si seguono con attenzione anche alcuni giovani come Bartesaghi.

O Champions o morte. Ok, è un tantino esagerato. Ma i continui rimandi di Massimiliano Allegri - quasi fosse un mantra - al ritorno del Milan nell’Europa che conta hanno più che un fondamento. Non è soltanto questione di prestigio o di soddisfazione personale. Il futuro prossimo del Diavolo, infatti, passa anche e soprattutto dal piazzamento nelle prime quattro dell’attuale Serie A. E il perché è facilmente intuibile: due anni senza gli introiti garantiti dalla Champions peserebbero moltissimo. Non solamente sul bilancio – il Milan ha comunque conti in ordine e riserve ben più che sufficienti a coprire le eventuali perdite - ma pure sul mercato rossonero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Champions cambia il Milan: se arriva, sì a Lewandowski. Se non arriva, ecco chi può partire

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