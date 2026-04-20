A Napoli, il tecnico è al centro di discussioni e polemiche, ma a intervenire con fermezza è stato un giornalista noto nel settore. In un commento recente, ha affermato che, nonostante la posizione in classifica, il tecnico rappresenta il primo tra gli ultimi, sottolineando una realtà difficile da ignorare. La discussione si concentra sulla situazione della squadra e sul ruolo dell’allenatore in un momento complesso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Antonio Conte al centro del dibattito, ma con una difesa autorevole. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, interviene sul tema delle dichiarazioni del tecnico azzurro, spesso criticate negli ultimi giorni. Il Corriere dello Sport, attraverso il pensiero di Zazzaroni, chiarisce come le parole di Conte non siano provocazioni, ma una fotografia realistica del calcio italiano. Ancora il Corriere dello Sport evidenzia il riferimento culturale dietro quella frase, mentre Zazzaroni sul Corriere dello Sport ribadisce il concetto: nel calcio contano i risultati, non le giustificazioni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Zazzaroni difende Conte: “Il secondo è il primo degli ultimi, è la realtà”

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