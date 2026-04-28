Mercoledì 29 aprile, presso la Sala della Regina della Camera, si terrà un convegno dedicato al lancio del “Libro bianco per la promozione delle cure palliative in Italia”. L’evento inizierà alle 10 e vedrà la partecipazione di Giorgio Mulè. L’incontro si concentrerà sulla presentazione di un documento ufficiale che affronta il tema delle cure palliative nel paese.

Giorgio Mulè ROMA – Mercoledì 29 aprile, a partire dalle ore 10, presso la Sala della Regina della Camera si svolgerà il convegno “Il libro bianco per la promozione delle cure palliative in Italia”. Si prevedono nell’occasione i saluti del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Interviene inoltre il vice presidente della Camera, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. Le cure palliative sono un approccio medico rivolto a persone con malattie gravi o inguaribili, come il cancro, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita. Si concentrano sul controllo del dolore e di altri sinti fisici, ma anche sul supporto psicologico, sociale e spirituale.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Il libro bianco per la promozione delle cure palliative in Italia”, convegno con Mulè

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