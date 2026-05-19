Relazione del Dirigente scolastico sul procedimento di adozione dei libri di testo – AS 2026 2027 modello di sintesi e vigilanza

La relazione del dirigente scolastico riguardante il procedimento di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 20262027 fornisce una sintesi delle procedure seguite e dei passaggi amministrativi effettuati. Essa ha il compito di documentare le modalità di scelta e di registrare le decisioni prese durante il processo, assicurando così la tracciabilità delle operazioni. Lo strumento, predisposto secondo un modello specifico, serve anche a garantire la conformità delle procedure alle norme vigenti.

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