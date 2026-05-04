Scheda riepilogativa dei tetti di spesa per classe – Adozione libri di testo 2026 2027 modello operativo adattabile

È stata pubblicata la scheda riepilogativa dei tetti di spesa per le diverse classi per l’anno scolastico 20262027. Questo documento rappresenta lo strumento principale utilizzato per monitorare i limiti di spesa durante il processo di adozione dei libri di testo. La scheda è pensata come un modello operativo che può essere adattato alle esigenze specifiche delle istituzioni scolastiche.

La scheda riepilogativa dei tetti di spesa costituisce il principale strumento tecnico di controllo nell’ambito del procedimento di adozione dei libri di testo. Essa consente di verificare in modo preventivo e documentato la conformità della dotazione libraria ai limiti economici stabiliti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.M. n. 512026 e alla Nota MIM prot. n. 0097152 del 31 marzo 2026. Adozione libri di testo: 13 documenti tra guide e modelli già pronti all’uso: circolari, schede, verbali, delibere. Scaricali La tua scuola utilizza strumenti ARGO SOFTWARE? Avrai uno sconto del 20%. Contattaci all’indirizzo: email protected per ottenerlo Sala professori: dal conflitto alla fiducia.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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