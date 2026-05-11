Cade e muore incastrata tra gli scogli in Regno Unito mentre sale la marea | la 32enne Saffron aveva sei figli

Una donna di 32 anni ha perso la vita in Inghilterra mentre cercava di risalire gli scogli durante l’alta marea. La vittima, madre di sei figli, è rimasta incastrata con la testa tra le rocce ed è annegata. I soccorsi sono intervenuti sul luogo, ma non sono riusciti a salvarla. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente.

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