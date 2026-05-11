Cade e muore incastrata tra gli scogli in Regno Unito mentre sale la marea | la 32enne Saffron aveva sei figli
Una donna di 32 anni ha perso la vita in Inghilterra mentre cercava di risalire gli scogli durante l’alta marea. La vittima, madre di sei figli, è rimasta incastrata con la testa tra le rocce ed è annegata. I soccorsi sono intervenuti sul luogo, ma non sono riusciti a salvarla. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente.
Saffron Cole-Nottage, mamma di sei figli, è morta annegata in Regno Unito, dopo essere rimasta incastrata con la testa tra gli scogli mentre saliva la marea. I fatti sono avvenuti lo scorso febbraio, l'inchiesta sta cercando di fare chiarezza sui presunti ritardi nei soccorsi. Pare che la donna avesse un livello di alcol nel sangue di tre volte superiore al limite consentito per mettersi alla guida.🔗 Leggi su Fanpage.it
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