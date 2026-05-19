Eolico la paura del comitato | Se crolla un traliccio che sicurezza danno pale alte 230 metri?

Un incidente di una torre anemometrica in una zona agricola della Tuscia ha riacceso le preoccupazioni di un comitato locale. La torre, utilizzata per studi su potenziali impianti eolici, è crollata recentemente, suscitando dubbi sulla sicurezza delle strutture di grandi dimensioni, come le pale e i tralicci che possono raggiungere i 230 metri di altezza. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sull'uso del territorio per installazioni legate all’energia rinnovabile.

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