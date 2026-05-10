Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso presentato contro il progetto eolico in una zona della regione Umbria, dove sono previste turbine alte 200 metri. La decisione riguarda le autorizzazioni rilasciate per l’installazione di queste strutture, che si trovano vicino a una delle rocche più note d’Italia. Le pale, ora in fase di realizzazione, proiettano la loro ombra sulla storica formazione rocciosa.

Le pale eoliche che laggiù nella contrada nessuno vuole allungano la propria ombra su una delle rocche più belle d’Italia. Con una sentenza che potrebbe pesare nel dibattito nazionale sulle rinnovabili, il Tar dell’Umbria ha annullato il diniego con cui la Regione aveva bocciato il progetto “ Phobos ”, l’impianto da sette maxi pale eoliche previsto tra Orvieto e Castel Giorgio. Secondo i giudici l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto si era già formata per “silenzio assenso”, rendendo illegittimo il successivo stop imposto da Palazzo Donini. Una decisione che riapre una delle vicende più controverse degli ultimi anni in Umbria, dove...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Eolico, la Regione Umbria ko al Tar: le mega-turbine alte 200 metri allungano la propria ombra sulla rocca di Orvieto

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