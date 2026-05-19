Regione Campania tra Shanghai e Napoli | strategia globale per il comparto pizza
La regione Campania si prepara a partecipare al SIAL di Shanghai, la più grande fiera agroalimentare dell’Asia, che si svolgerà dal 18 al 20 maggio. L’obiettivo è promuovere le eccellenze del settore alimentare locale, in particolare la pizza, sui mercati internazionali. La partecipazione coinvolge rappresentanti del comparto food campano, che puntano a rafforzare la presenza nel mercato cinese e ad aprire nuove opportunità in ambito globale. La manifestazione rappresenta un’occasione importante per le aziende italiane di settore.
Le eccellenze food campane puntano al mercato cinese e ai principali scenari internazionali con la partecipazione al SIAL di Shanghai, la più grande fiera agroalimentare business-to-business dell’Asia, in programma dal 18 al 20 maggio. Nell’ampia area espositiva della sezione “Tuttopizza International”, la Regione Campania è presente come ospite d’onore insieme ad Argentina e Spagna, con una collettiva di aziende del comparto conserve, olio, farina, pasta e latticini. Serluca: Rilancio strategico della pizza e delle filiere collegate. “La partecipazione della Campania al SIAL di Shanghai rappresenta un’occasione di straordinaria rilevanza per il sistema produttivo regionale”, ha dichiarato l’assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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