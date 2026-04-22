La Campania si presenta al Seafood Expo Global con un focus sulla qualità, la tracciabilità e l’identità del settore ittico regionale. La regione ha confermato il proprio impegno nel sostenere le imprese del comparto durante i principali eventi internazionali dedicati a questo settore. La partecipazione mira a valorizzare le caratteristiche distintive e le certificazioni della filiera locale, rafforzando la presenza e la visibilità delle aziende campane nel mercato globale.

La Regione Campania non farà mancare il proprio sostegno al comparto ittico in tutti i grandi eventi internazionali di settore. La nostra presenza qui a Barcellona è la prova della ferma volontà di difendere la sovranità alimentare e l’identità territoriale delle nostre eccellenze, trasformando la tracciabilità in un vantaggio competitivo sui mercati globali”. Con queste parole l’Assessora alla Pesca e all’Acquacoltura, Fiorella Zabatta, ha aperto i lavori del convegno istituzionale svoltosi oggi al Seafood Expo Global, sottolineando come la qualità certificata rappresenti il pilastro per il rilancio economico delle marinerie regionali. “Ho parlato con molti giovani, scoprendo ragazzi che sono addirittura alla sesta generazione e noi, come Regione Campania, dobbiamo lavorare per questo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Campania protagonista al Seafood Expo Global: qualità, tracciabilità e identità del comparto ittico al centro della strategia regionale

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