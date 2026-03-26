Avpn e Regione Campania a Las Vegas | pizza autentica e arte con Maradona protagonista

Dal 24 al 26 marzo, alla fiera Pizza Expo di Las Vegas, sono stati presentati prodotti e tradizioni della Campania, tra cui una pizzeria che ha mostrato le sue pizze autentiche e un’esposizione dedicata a Maradona. L’evento ha visto partecipare rappresentanti della regione e di un'associazione di produttori di pizza, portando in scena elementi culturali e gastronomici campani davanti a un pubblico internazionale.

Dal 24 al 26 marzo, l’arte, la cultura e i sapori autentici della Campania hanno conquistato il pubblico internazionale al Pizza Expo di Las Vegas, una delle fiere più importanti dedicate al mondo della pizza. A rappresentare l’eccellenza del territorio è stato l’ Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, in sinergia con l’ Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN). Il progetto “Pizza Napoletana 100% Campana”. Al centro della spedizione americana c’è il progetto “Pizza Napoletana 100% Campana”, iniziativa promossa dall’Assessorato per incentivare l’uso esclusivo delle materie prime del territorio. Già accolto con entusiasmo, il progetto registra adesioni crescenti tra i pizzaioli Veraci negli Stati Uniti, confermando la domanda di autenticità e qualità da parte del mercato oltreoceano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Pizza Expo, Ranfagni vola negli Usa. In gara per il mondiale a Las VegasE’ giunto il momento di riscattare il premio vinto a novembre per Riccardo Ranfagni de Il Circo della Luna di Vernio, che qualche mese fa si è... Avpn rilancia: la pizza napoletana diventa globale e digitaleRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Regione Campania Argomenti discussi: Alimentaria 2026, la Regione Campania protagonista con le eccellenze ittiche; Alimentaria 2026, Regione Campania protagonista con eccellenze ittiche.