Reggio via ai cantieri | quasi 1 milione per la nuova ciclovia a Sesso

A Reggio, sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova ciclovia lungo la strada principale di Sesso, con un investimento di circa un milione di euro. Contestualmente, si stanno modificando alcune fermate della linea 207, che passeranno in nuove posizioni. Sono stati predisposti interventi per l’installazione di piattaforme che ridurranno la velocità del traffico e miglioreranno la sicurezza degli attraversamenti. I cantieri sono stati aperti in queste zone, coinvolgendo diverse aree della cittadina.

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? Domande chiave Come cambierà il percorso della linea 207 per i residenti?. Dove verranno posizionate le nuove piattaforme per rallentare il traffico?. Quali interventi garantiranno la continuità tra la Ciclovia 9 e il Crostolo?. Perché sono stati stanziati quasi un milione di euro per 570 metri?.? In Breve Investimento di 688mila euro dalla Regione tramite programma Bike to work 2021.. L'assessora Carlotta Bonvicini punta alla riduzione dell'uso dell'auto privata.. Nuova fermata linea 207 e piattaforma rialzata in via Galiani per la sicurezza.. Tracciato di 570 metri con larghezza di 2,5 metri lungo via dei Gonzaga.. A Reggio sono partiti i lavori per il completamento della Ciclovia 9 e della Greenway del Crostolo, un progetto da circa 985mila euro che mira a collegare il centro storico alla frazione di Villa Sesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, via ai cantieri: quasi 1 milione per la nuova ciclovia a Sesso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VIA ALLA NUOVA STAZIONE: CANTIERI PER 5 ANNI E SERVIZI PROVVISORI | 13/04/2026 Sullo stesso argomento Ciclovia 9, parte il cantiere per il nuovo tratto: costa quasi un milioneSono iniziati a Reggio i lavori per il completamento della Ciclovia 9 e della Greenway del Crostolo, un intervento da circa 985mila euro finanziato... Leggi anche: Arcene, all’asta terreno da (quasi) mezzo milione: “Necessario per la nuova logistica” Al via i cantieri per il completamento della Ciclovia 9 tra Reggio e Villa SessoREGGIO EMILIA – Un investimento strategico da quasi un milione di euro per rivoluzionare la mobilità sostenibile nella direttrice Nord-Ovest della città. Sono ufficialmente partiti i lavori per il com ... reggionline.com Reggio Calabria: a Sbarre l’asfalto che non finisce mai… E nemmeno i cantieri! | VIDEOImmaginate questa scena: è sabato mattina, finalmente l’asfalto della strada di via Sbarre, uno dei quartieri di Reggio Calabria, è stato rifatto. I residenti, entusiasti, si preparano a percorrere un ... strettoweb.com