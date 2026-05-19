Ciclovia 9 parte il cantiere per il nuovo tratto | costa quasi un milione

A Reggio sono iniziati i lavori per il nuovo tratto della Ciclovia 9 e per la Greenway del Crostolo. L’intervento, dal valore complessivo di circa 985mila euro, è finanziato parzialmente dalla Regione tramite il programma ’Bike to work 2021’. La regione ha contribuito con oltre 688mila euro, mentre il resto delle risorse proviene da altri fondi. I lavori riguarderanno l’ampliamento e il miglioramento delle piste ciclabili nella zona.

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Sono iniziati a Reggio i lavori per il completamento della Ciclovia 9 e della Greenway del Crostolo, un intervento da circa 985mila euro finanziato in parte dalla Regione attraverso il programma ’Bike to work 2021’, con un contributo di oltre 688mila euro. L’opera punta a creare un collegamento ciclabile continuo e sicuro tra il centro storico e la direttrice nord-ovest della città, fino alla frazione di Villa Sesso, migliorando gli spostamenti quotidiani casa-lavoro e casa-scuola e incentivando la mobilità sostenibile. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto ciclopedonale lungo circa 570 metri tra la rotatoria di via dei Gonzaga-via Ferri e il nuovo supermercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ciclovia 9, parte il cantiere per il nuovo tratto: costa quasi un milione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pavia, un parcheggio per i pendolari in via Moruzzi I residenti sono contrari Sullo stesso argomento Leggi anche: Trasversale Orte-Civitavecchia, parte il cantiere per il nuovo tratto tra Monte Romano e Tarquinia Ciclovia dell’Arno, inaugurato il tratto nel comune di PoppiPOPPI – Il tratto di ciclovia dell’Arno che passa dal Comune di Poppi, in Casentino è stato inaugurato questa mattina (16 maggio) alla presenza... Ciclovia 9, parte il cantiere per il nuovo tratto: costa quasi un milioneSono iniziati a Reggio i lavori per il completamento della Ciclovia 9 e della Greenway del Crostolo, un intervento ... ilrestodelcarlino.it Al via i cantieri per il completamento della Ciclovia 9 tra Reggio e Villa SessoREGGIO EMILIA – Un investimento strategico da quasi un milione di euro per rivoluzionare la mobilità sostenibile nella direttrice Nord-Ovest della città. Sono ufficialmente partiti i lavori per il com ... reggionline.com