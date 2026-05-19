Reggio ok 2 milioni per la scuola Aosta | scoppia lo scontro in Comune

In un'assemblea comunale, è stata approvata una somma di due milioni di euro destinata alla scuola Aosta. La decisione ha generato un acceso dibattito tra i consiglieri, in particolare sulla variazione dei costi rispetto al progetto iniziale, che sono più che raddoppiati. Durante la discussione sono stati citati anche i lavori di manutenzione della Sala del Tricolore, che hanno inciso sull'iter della delibera. La questione ha portato a confronti tra le parti coinvolte nel Comune.

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? Domande chiave Perché i costi della scuola Aosta sono raddoppiati rispetto al progetto?. Come ha influito la manutenzione della Sala del Tricolore sulla delibera?. Chi ha causato lo scontro tra maggioranza e opposizione in Comune?. Quali settori subiranno il taglio dei fondi per coprire i cantieri?.? In Breve Costi scuola Aosta saliti a 4 milioni di euro rispetto al progetto originario.. 250mila euro stanziati per manutenzione Sala del Tricolore entro fine anno.. Restauro Sala del Tricolore in vista del 230esimo anniversario Bandiera Italiana.. Altre cinque variazioni di bilancio approvate per sociale, cultura e giovani.. Il Consiglio comunale di Reggio ha approvato ieri in sala del Tricolore una variazione al bilancio di previsione 2026-2028 che stanziati due milioni di euro per completare il cantiere della scuola media Aosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, ok 2 milioni per la scuola Aosta: scoppia lo scontro in Comune ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Marmirolo, fondi energetici persi: scoppia lo scontro in ComuneA Marmirolo si è aperto un acceso confronto dopo che l’amministrazione comunale è stata accusata di aver ignorato le opportunità offerte dal bando... Reggio, scoppia la guerra: l’attacco ai 800 milioni di debiti? Cosa sapere Il gruppo Reset e Falcomatà accusano la giunta precedente di 800 milioni di debiti a Reggio.