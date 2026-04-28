Reggio scoppia la guerra | l’attacco ai 800 milioni di debiti

A Reggio Calabria, il gruppo Reset e il sindaco accusano la precedente amministrazione di aver lasciato un debito di circa 800 milioni di euro. La questione riguarda i conti pubblici della città e ha portato a tensioni tra le parti coinvolte. La discussione si concentra sull’origine e sulla gestione di questa cifra, che ha suscitato molte reazioni nel panorama locale. La situazione rimane al centro dell’attenzione politica e amministrativa.

? Cosa sapere Il gruppo Reset e Falcomatà accusano la giunta precedente di 800 milioni di debiti a Reggio.. L'attacco elettorale del 27 aprile interrompe la tregua tra i candidati Battaglia e Cannizzaro.. Il clima a Reggio Calabria cambia bruscamente questo 27 aprile 2026, quando il gruppo Reset e l’ex sindaco Falcomatà lanciano un attacco frontale ai rivali puntando il dito su 800 milioni di euro di debiti accumulati dalla gestione precedente. La campagna elettorale, che fino a poche ore fa sembrava scivolare su toni pacati, è stata travolta da un post sui social media che ha riportato in primo piano le vecchie divisioni della città. L’immagine pubblicata non lascia spazio a interpretazioni: da una parte compaiono Giuseppe Scopelliti e Francesco Cannizzaro, dall’altro viene mostrata un’Arena dello Stretto gremita di persone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, scoppia la guerra: l’attacco ai 800 milioni di debiti Notizie correlate Leggi anche: Liverpool, bilancio in volo: nel 2025 superati gli 800 milioni di ricavi e utile vicino ai 10 milioni L'attacco: «Chi oggi governa lo fa anche pagando milioni di euro di debiti ereditati»Dura presa di posizione del sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, alla luce di alcune affermazioni pervenute nelle ultime ore dalle minoranze sul... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Liberazione, 81 anni dopo. Al partigiano ’Azor’ arrivano i riconoscimenti dal ministero della Difesa; Polistena, ordinanza rossa di Tripodi: negozi chiusi il 1° maggio, scoppia il caso.