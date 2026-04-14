Marmirolo fondi energetici persi | scoppia lo scontro in Comune

A Marmirolo si è acceso un dibattito pubblico dopo che l’amministrazione comunale è stata criticata per aver trascurato le opportunità di finanziamento regionali dedicate al risparmio energetico degli edifici pubblici. La questione riguarda i fondi disponibili che, secondo alcune opposizioni, non sono stati sfruttati adeguatamente dal Comune, generando discussioni tra le parti coinvolte. La situazione ha suscitato attenzione tra cittadini e rappresentanti politici locali.

A Marmirolo si è aperto un acceso confronto dopo che l’amministrazione comunale è stata accusata di aver ignorato le opportunità offerte dal bando regionale per il risparmio energetico degli edifici pubblici. La questione, sollevata dalla minoranza di centrodestra tramite un’interpellanza guidata da Roberta Gaburri, riguarda la mancata adesione al programma SEED PA, che avrebbe potuto portare risorse fondamentali per la gestione del patrimonio edilizio della comunità. Le tempistiche e i numeri del bando regionale. Il fulcro della controversia risiede nella gestione delle finestre temporali stabilite dalla Regione Lombardia con il decreto numero 5994 del 29 aprile 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marmirolo, fondi energetici persi: scoppia lo scontro in Comune Ternana in crisi: i Rizzo bloccano i fondi, scoppia lo scontroLa gestione della Ternana calcio entra in una fase di stallo decisivo dopo la comunicazione della famiglia Rizzo, che ha annunciato l’interruzione di... L'ex asilo Parisi al Borgo Vecchio, Albanese e Marino (Pd): "Fondi Pnrr persi per colpa del Comune""Sulla vicenda dell’ex asilo Alessandra Parisi al Borgo Vecchio emerge con chiarezza una responsabilità politica precisa dell’Amministrazione...