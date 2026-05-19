Reggio crisi nelle aree fragili | il 21,9% dei giovani a rischio scuola

A Reggio Calabria, circa il 22% dei giovani nelle aree più fragili si trova a rischio di abbandono scolastico. La povertà familiare è uno dei fattori principali che contribuisce a questa situazione, aumentando la probabilità di lasciare gli studi. In alcuni quartieri della città, il rischio di dispersione scolastica è doppio rispetto ad altre zone, con un'incidenza più alta tra i ragazzi più giovani. Questa realtà evidenzia disparità legate alle condizioni socio-economiche delle famiglie e alle caratteristiche dei quartieri.

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? Punti chiave Come influisce la povertà familiare sul tasso di abbandono scolastico?. Perché il rischio di dispersione raddoppia in certi quartieri reggini?. Cosa spinge un giovane su tre a non studiare né lavorare?. Come possono i nuovi presidi socio-educativi fermare questo circolo vizioso?.? In Breve Il 42,7% delle famiglie nelle aree critiche di Reggio vive in povertà relativa.. Il 21,9% degli studenti delle medie nelle zone disagiate rischia la dispersione implicita.. Il 30,4% dei giovani tra 15 e 29 anni non studia e non lavora.. Daniela Fatarella propone presidi socio-educativi per contrastare l'abbandono scolastico nel territorio.. Il 42,7% delle famiglie residenti nelle zone di disagio socioeconomico urbano della città metropolitana di Reggio Calabria vive oggi in condizioni di povertà relativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, crisi nelle aree fragili: il 21,9% dei giovani a rischio scuola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scuola in Basilicata: il rischio di perdere i presidi nelle aree fragiliIl terzo congresso regionale della UIL Scuola si è tenuto a Rifreddo, dove il segretario regionale Luigi Veltri ha presentato un bilancio degli... Periferie: Save the Children, nelle grandi città un minore su dieci vive nelle aree più fragiliNelle grandi città, nascere e crescere in un quartiere piuttosto che in un altro fa la differenza. Mobilità in deroga 2026 ripristinata nelle aree di crisi industrialeLa mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa è concessa per tutto il 2026. Lo ha stabilito la Legge 26/2026, che ha convertito il decreto Milleproroghe. Il tutto, grazie ad un ... pmi.it Milleproroghe, approvato l’emendamento che proroga la cassa integrazione nelle aree di crisiDepositato un emendamento al Milleproroghe riguardante il ripristino della mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa. E che dunque restituisce certezze a oltre 300 nuclei familiari ... unionesarda.it