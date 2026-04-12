Scuola in Basilicata | il rischio di perdere i presidi nelle aree fragili

Durante il terzo congresso regionale della UIL Scuola, svoltosi a Rifreddo, il segretario regionale ha illustrato un bilancio degli ultimi quattro anni di attività nella regione. Tra i temi trattati, è stato evidenziato il rischio di perdere i dirigenti scolastici nelle zone considerate fragili. La discussione si è concentrata sulla situazione delle scuole e sulle sfide legate alla tutela del personale nelle aree più vulnerabili.

Il terzo congresso regionale della UIL Scuola si è tenuto a Rifreddo, dove il segretario regionale Luigi Veltri ha presentato un bilancio degli ultimi quattro anni di attività sindacale in Basilicata. Il documento analizza l’evoluzione del sistema scolastico lucano tra sfide pandemiciche, riforme strutturali e una crescita numerica del sindacato che punta ora a ottenere risposte economiche immediate per il personale. L’impatto delle riforme sulla geografia scolastica lucana. La gestione delle scuole in Basilicata ha subito trasformazioni profonde a causa delle decisioni sul dimensionamento scolastico. Il passaggio da 115 a 83 direzioni ha modificato radicalmente la mappa dell’istruzione nella regione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola in Basilicata: il rischio di perdere i presidi nelle aree fragili Terzo settore, Sicilia oltre il 6% di occupazione: cresce il ruolo sociale nelle aree fragiliReport Terzjus 2025: in Italia 131mila enti e oltre 817mila lavoratori, forte presenza femminile e aumento delle donazioni fiscali tra partecipazione... Terzo settore, Sicilia oltre il 6 per cento di occupazione: cresce il ruolo sociale nelle aree fragiliReport Terzjus 2025: in Italia 131 mila enti e oltre 817mila lavoratori, forte presenza femminile e aumento delle donazioni fiscali tra...