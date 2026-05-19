Reggio Calabria verso le elezioni Barreca | Servono proposte concrete per lo sviluppo

Da reggiotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre si avvicinano le elezioni comunali a Reggio Calabria, il presidente della sezione meccanica e impianti di Confindustria locale ha sottolineato l’importanza di presentare proposte concrete per lo sviluppo della città. Durante un intervento pubblico, ha evidenziato come, in un clima caratterizzato da critiche e discussioni, siano ancora poche le iniziative chiare e praticabili per il miglioramento. La sua richiesta si concentra su un impegno reale e tangibile, lontano da apparenze e polemiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Servono proposte concrete per lo sviluppo”. Lo afferma Umberto Barreca, presidente della sezione meccanica e impianti di Confindustria Reggio Calabria, intervenendo sulle elezioni comunali di Reggio Calabria“Mentre assistiamo a passerelle e sfilate, tra critiche e pettegolezzi, ancora oggi non. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Elezioni. Il parroco ai candidati sindaco: "Proposte concrete per il futuro della città e non sogni"Don Giuseppe Di Bernardo, parroco della chiesa di Sant'Andrea Apostolo di Capodrise, rivolge un appello ai quattro candidati sindaco, il primo in...

Verso le comunali, big a Reggio Calabria: incontro di Noi Moderati con Maurizio LupiSi terrà martedì 19 maggio alle ore 15, nella segreteria provinciale di Noi Moderati di Reggio Calabria, in via San Francesco da Paola 49, un...

reggio calabria reggio calabria verso leAeroporto Reggio Calabria, da volano frottole a Ryanair cancellerà i voli: dilagano le bufale, mentre dopo Parma arriva il diretto giornaliero per Bergamo!Il cielo sopra Reggio Calabria non è mai stato così azzurro e, soprattutto, così trafficato. In un clima di euforia collettiva che sta contagiando l’intera area metropolitana, è arrivato l’annuncio ch ... strettoweb.com

reggio calabria reggio calabria verso leMeteo a Reggio Calabria, coda di una perturbazione in arrivo: le previsioni per il weekendLe indicazioni di Francesco Nucera di 3bmeteo: Calo termico, massime attorno ai 20-21 gradi. Domenica variabilità al mattino in attenuazione ... reggiotoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web