Reggio Calabria verso le elezioni Barreca | Servono proposte concrete per lo sviluppo
Mentre si avvicinano le elezioni comunali a Reggio Calabria, il presidente della sezione meccanica e impianti di Confindustria locale ha sottolineato l’importanza di presentare proposte concrete per lo sviluppo della città. Durante un intervento pubblico, ha evidenziato come, in un clima caratterizzato da critiche e discussioni, siano ancora poche le iniziative chiare e praticabili per il miglioramento. La sua richiesta si concentra su un impegno reale e tangibile, lontano da apparenze e polemiche.
“Servono proposte concrete per lo sviluppo”. Lo afferma Umberto Barreca, presidente della sezione meccanica e impianti di Confindustria Reggio Calabria, intervenendo sulle elezioni comunali di Reggio Calabria“Mentre assistiamo a passerelle e sfilate, tra critiche e pettegolezzi, ancora oggi non. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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