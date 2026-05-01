Primo Maggio a Reggio Calabria | il lavoro sospeso tra crisi irrisolte e diritti da ricostruire

Il Primo Maggio a Reggio Calabria si è svolto con manifestazioni e cortei che hanno coinvolto diverse sigle sindacali. La giornata ha visto interventi e dibattiti su temi legati ai diritti dei lavoratori e alle condizioni occupazionali, in un clima di mobilitazione. La partecipazione si è concentrata su questioni di crisi economica e sulla richiesta di interventi concreti per migliorare la tutela del lavoro.

Nel giorno in cui la memoria civile del Paese si raccoglie attorno al valore fondativo del lavoro, cifra identitaria della Repubblica e architrave della dignità individuale e collettiva, il Primo Maggio torna a interrogare con forza le coscienze e le istituzioni sui divari ancora aperti tra.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Primo Maggio: a Roma l’edizione 2026 tra diritti del lavoro e la storica reunion dei Litfiba Primo Maggio, sindacati in piazza: Ai e automotive al centro tra crisi e lavoro dignitosoIl Primo Maggio sarà dedicato al tema del “Lavoro dignitoso”, ma tra i nodi più urgenti che Cgil, Cisl e Uil porteranno in piazza Maggiore c'è la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Concerto Primo maggio, feste in spiaggia e Cilea Music Express: cosa fare nel weekend a Reggio Calabria; ‘Reggio Primo Maggio’ tra rumors e conferme: Rosa Chemical e Nigiotti si, Sattei in forse; Primo Maggio a Reggio Emilia: il corteo dei sindacati in centro e i discorsi da piazza Prampolini; Festa del 1° maggio a Reggio con il tradizionale corteo, annullato il concerto per la scomparsa di Alberini. Reggio primo maggio, la città si prepara allo show: attesi anche Marco Carta e Le VibrazioniREGGIO PRIMO MAGGIO allo start. Atteso in città il pubblico dei grandi eventi, per la festa di Studio54network, con tanti Big nazionali. Sul palco, tra gli altri, Rosa Chemical, Enrico Nigiotti, Le Vi ... citynow.it ‘Reggio Primo Maggio’ tra rumors e conferme: Rosa Chemical e Nigiotti si, Sattei in forseSaranno più di 15 gli artisti destinati a salire sul palco dell’edizione reggina 2026 del Primo Maggio. Le ultime indicrezioni ... citynow.it Il Primo Maggio non può essere solo una celebrazione simbolica: deve essere un richiamo alla dignità del lavoro e ai diritti dei lavoratori. Oggi milioni di italiani, nonostante lavorino a tempo pieno, fanno fatica ad arrivare a fine mese, a causa di bollette alle ste - facebook.com facebook Ponte del Primo maggio, oltre 7 milioni in viaggio, Italia la meta preferita x.com