Otto marzo Bonforte sogna una Reggio amica delle donne con lavoro diritti e servizi

In occasione dell’8 marzo, la segretaria cittadina del Partito Democratico di Reggio Calabria, Valeria Bonforte, ha espresso il suo punto di vista sulla giornata. Ha affermato che, sebbene la celebrazione abbia ancora un senso, l’importante è considerare il modo in cui viene interpretata. Bonforte ha anche condiviso il suo sogno di una Reggio Calabria che sia più attenta alle donne, con maggiori opportunità di lavoro, diritti e servizi.

La riflessione della segretaria cittadina del Partito Democratico: "L'8 marzo deve essere soprattutto una giornata di consapevolezza" "Ha ancora senso festeggiare l'8 marzo? Sì, ma dipende da come lo si interpreta". Così la segretaria cittadina del Partito Democratico di Reggio Calabria, Valeria Bonforte, interviene in occasione della Giornata internazionale della donna. Per Bonforte, l'8 marzo continua ad avere un significato profondo perché le disuguaglianze non sono ancora superate. "Persistono differenze salariali, violenza di genere e una minore rappresentanza delle donne nella politica e nei luoghi decisionali. Anche nei Paesi più sviluppati, spesso una donna è costretta a scegliere tra maternità e carriera oppure tra lavoro e responsabilità di cura verso figli, genitori anziani o familiari fragili.