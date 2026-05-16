La Brindisi-Corfù celebra 40 anni di storia | Sul lungomare tornerà l' aria di festa

Questa mattina nella sala conferenze dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale è stata annunciata la 40ª edizione della Regata internazionale Brindisi-Corfù. Si tratta di una delle competizioni veliche più storiche e durature del Mediterraneo, che quest’anno celebra quattro decenni di attività. La manifestazione, che si svolge sul lungomare, prevede un ritorno delle atmosfere festive e di festa in città, coinvolgendo appassionati e partecipanti da diverse nazioni.

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