Un detenuto di Savona è stato assolto da un’accusa di aver percepito circa 4.000 euro di reddito di cittadinanza durante la detenzione. Il giudice ha accolto la tesi della difesa, che ha sostenuto come il detenuto non abbia mai fornito false dichiarazioni, presentando correttamente la documentazione che attestava il suo stato. La decisione si basa sulla valutazione dell’imperizia del Caf nella gestione della richiesta.

Il giudice ha dato ragione alla linea della difesa, secondo cui il detenuto non ha mai mentito: aveva compilato la domanda per ottenere il sussidio allegando la documentazione che attestava il suo status Non aveva falsificato nessun documento S.B., un detenuto del carcere di Ivrea (TO), per r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Savona, detenuto assolto per il reddito di cittadinanza da 4mila€ percepito in carcere, il giudice: "Imperizia del Caf"

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Detenuto assolto per il Reddito di cittadinanza preso in carcere: il giudice condanna il Caf, non luiUn detenuto percepiva il RdC pur essendo in carcere: assolto dal giudice di Savona. La colpa, per la sentenza, è del Caf che non ha controllato i documenti. blogsicilia.it

Savona, detenuto prende il Reddito di cittadinanza mentre è in carcere: il giudice gli dà ragioneUn detenuto ottiene 4mila euro con il Reddito di cittadinanza. È stato assolto perché aveva dichiarato la sua situazione e il giudice ha ritenuto l’indebita percezione come un errore del caf. fanpage.it