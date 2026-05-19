Maldive recuperati i corpi di due sub italiani | l' immersione dei sommozzatori finlandesi

I sommozzatori finlandesi del team coordinato da Dan Europe hanno recuperato i corpi di due sub italiani deceduti alle Maldive durante un’immersione in una grotta dell’atollo di Vaavu. La missione di recupero si è conclusa con il ritrovamento di entrambe le vittime, tra i cinque subacquei coinvolti nell’incidente. La ricerca è proseguita senza sosta e ha portato al recupero dei corpi, mentre le autorità locali stanno conducendo le indagini sul fatto.

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