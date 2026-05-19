Maldive recuperati i corpi di due sub italiani | l' immersione dei sommozzatori finlandesi
I sommozzatori finlandesi del team coordinato da Dan Europe hanno recuperato i corpi di due sub italiani deceduti alle Maldive durante un’immersione in una grotta dell’atollo di Vaavu. La missione di recupero si è conclusa con il ritrovamento di entrambe le vittime, tra i cinque subacquei coinvolti nell’incidente. La ricerca è proseguita senza sosta e ha portato al recupero dei corpi, mentre le autorità locali stanno conducendo le indagini sul fatto.
I sommozzatori finlandesi del team specialistico coordinato da Dan Europe (Divers’ Alert Network) hanno recuperato i corpi di due dei cinque subacquei italiani morti alle Maldive durante un’immersione in una grotta nell’atollo di Vaavu. La notizia, riportata dai media locali, è stata confermata da fonti informate. Per l’immersione i soccorritori hanno impiegato dei “rebreather a circuito chiuso, DPV e configurazioni ridondanti”, e hanno operato “in condizioni limite: in un ambiente profondo, ostruito e ad alto rischio”, ha fatto sapere Dan Europe. Nelle immagini il momento dell’immersione degli esperti nella zona in cui hanno perso la vita Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri, Muriel Oddenino e Gianluca Benedetti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Alle Maldive recuperati i primi due corpi dei sub italiani
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Recupero dei corpi, tragedia immersione alle Maldive reddit
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