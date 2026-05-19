Il futuro dell'allenatore del Napoli si sta definendo in questi giorni. Dopo le voci di un possibile ritorno di Sarri, sono stati sondati sette candidati alternativi. La società sta lavorando per annunciare il nuovo tecnico entro la fine di maggio. Le discussioni tra il presidente e il direttore sportivo continuano, con Sarri che sembra in vantaggio rispetto agli altri nomi. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali.

Sarri potrebbe tornare al Napoli ma, con lui, sono stati sondati sette candidati alternativi. De Laurentiis e Manna accelerano verso l’annuncio entro fine maggio, con l’allenatore toscano ormai in pole position. De Laurentiis e Manna: la corsa verso l’annuncio di fine mese. Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna hanno le idee chiare da oltre un mese e mezzo. Il nuovo allenatore del Napoli arriverà entro la fine di maggio, secondo quanto riferisce Ciro Venerato. La velocità nel processo decisionale riflette la volontà della società di non disperdere tempo dopo l’addio di Antonio Conte, che ha lasciato senza richiedere compensi economici nonostante disponesse di un anno di contratto residuo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Rebus allenatore, la novità: “Verrà risolto entro questa data”

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