Si torna a parlare di un possibile trasferimento di un centrocampista slovacco dalla sua attuale squadra a una nuova società. Secondo alcune fonti, lo spostamento potrebbe avvenire a breve, con una cifra stabilita e discussa tra le parti coinvolte. L’allenatore della squadra attuale avrebbe indicato il giocatore come elemento chiave per il futuro, mentre le trattative sembrano essere in fase avanzata.

di Luca Fioretti Lobotka Juve: la pazza idea prende forma con Luciano Spalletti pronto a suggerire il regista per dominare totalmente a centrocampo. Il calciomercato riserva grandissime sorprese per la prossima estate. Secondo le indiscrezioni diffuse da Tuttosport, Stanislav Lobotka starebbe maturando una decisione estremamente importante per il proprio futuro: il centrocampista sta pensando di lasciare il Napoli al termine della stagione, a prescindere da quello che sarà il destino di Antonio Conte. Il desiderio di cambiare aria appare davvero fortissimo, spingendo il protagonista a valutare nuove sfide dopo aver lottato a lungo in azzurro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lobotka Juve, rispunta questa idea per la mediana del futuro: lo slovacco è pronto a lasciare Napoli per questa cifra! Novità

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(TS) "Occasione Lobotka per la Juventus: può partire in estate e riabbraccerebbe volentieri Spalletti" ow.ly/LJj850YICTr x.com

Il Napoli potrebbe rinunciare a Lobotka: genererebbe anche una plusvalenza. Juventus e Barcellona sulle sue tracce. Il nuovo centrocampo di Conte con Gilmour e i nuovi acquisti. - facebook.com facebook