Il tema proposto per questa mostra ci invita a ricercare la Bellezza come un percorso che accompagni la nostra vita. In queste settimane, che sono le più significative della Cristianità, in cui il dolore si trasforma in Resurrezione, in Vita Nuova, la ricerca e la contemplazione del bello diventano significato stesso della vita in una sintesi tra coscienza e libertà. Oltre a questa mostra, oltre le prossime, ci sono spazi e tempi che vanno colorati nella continua ispirazione alla Bellezza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - La via della bellezza, collettiva di Pasqua alla galleria Sant'Andrea

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