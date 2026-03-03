La verità su Salomon Loeb | alla libreria MilleMondi la presentazione del romanzo di Stefano Merenda

Alla libreria MilleMondi si tiene la presentazione del romanzo di Stefano Merenda intitolato

Milano, 1985. Salomon Loeb è un uomo che ha barattato i propri ricordi con la quiete del jazz e una solitudine meticolosamente protetta. Ma questo equilibrio fragile si frantuma quando un gesto impulsivo del nipote, un richiamo visivo e brutale all’orrore della Germania nazista, squarcia il velo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

