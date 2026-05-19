RCF Arena la storia di una grande struttura senza una grande idea Le mie nove domande

Lo scorso 31 marzo, in un articolo dedicato a Ticketmaster e ai prezzi dei biglietti, avevo menzionato la RCF Arena di Reggio Emilia. La struttura, considerata la più grande all’aperto in Europa con una capienza di circa 100.000 spettatori, rappresenta un punto di riferimento nel panorama degli eventi musicali e sportivi. La sua realizzazione e gestione sono state al centro di discussioni, anche in relazione alle modalità di vendita dei biglietti e ai costi associati.

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