RCF Arena la storia di una grande struttura senza una grande idea Le mie nove domande
Lo scorso 31 marzo, in un articolo dedicato a Ticketmaster e ai prezzi dei biglietti, avevo menzionato la RCF Arena di Reggio Emilia. La struttura, considerata la più grande all’aperto in Europa con una capienza di circa 100.000 spettatori, rappresenta un punto di riferimento nel panorama degli eventi musicali e sportivi. La sua realizzazione e gestione sono state al centro di discussioni, anche in relazione alle modalità di vendita dei biglietti e ai costi associati.
Lo scorso 31 marzo, scrivendo di Ticketmaster e del caro biglietti su questo blog, mi ero fermato su un dato che continuava a tornare: la RCF Arena di Reggio Emilia, la struttura all’aperto più grande d’Europa con i suoi 100.000 posti, era sostanzialmente fuori dai circuiti che contano. I grandi nomi passano da Milano, da Roma, da Firenze, qualche volta da Bologna. Campovolo restava lì, enorme e sottoutilizzato. La vicenda Hellwatt, con tutto il caos che ne è seguito, non ha fatto che confermare quella domanda. E renderla più urgente. Il mercato dei live in Italia si è nel frattempo ulteriormente concentrato. Live Nation ha preso il controllo dell’Unipol Forum di Assago, del Teatro Repower e del Carroponte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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