Ambesi | Alcaraz ha imparato a gestire meglio le difficoltà 5 set per le donne? Non mi sembra una grande idea

Il torneo Masters 1000 di Indian Wells si sta avviando verso le fasi decisive, con diversi atleti che hanno affrontato sfide impegnative sui campi californiani. Durante l’evento, l’allenatore ha commentato i progressi di un giovane tennista, sottolineando come abbia migliorato la capacità di gestire le difficoltà. Inoltre, ha espresso dubbi sulla proposta di disputare match al femminile su cinque set, considerandola poco convincente.

Il torneo Masters 1000 di Indian Wells sta sempre più entrando nel vivo. Il primo appuntamento del Sunshine Double (il prossimo sarà Miami) sul cemento californiano sta regalando spunti di interesse notevoli con diversi protagonisti che hanno dovuto fronteggiare momenti non semplici. Su quanto sta avvenendo nel "Tennis Paradise" si è parlato nell'ultima puntata di Tennismania, programma in onda sul canale Youtube di OA Sport. Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, inizia la sua analisi dai match già andati in archivio: "Bublik? Una sconfitta davvero amara. Forse solo una volta è arrivato sul 40-40 sul servizio dell'avversario. Non ha mai letto in nessun modo il servizio di Hijikata che lo ha sempre messo in difficoltà".