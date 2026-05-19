ravetto lascia la lega e aderisce al partito di vannacci

Laura Ravetto ha annunciato di aver lasciato la Lega per entrare in Futuro Nazionale, il partito fondato dall’ex generale Roberto Vannacci. Con questa scelta, Ravetto diventa la prima figura di rilievo del partito di Matteo Salvini a passare a questa nuova formazione politica. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o reazioni. La sua adesione rappresenta un primo passo nel consolidamento del gruppo guidato dall’ex generale.

È la prima big del Carroccio a passare con l’ex generale. Nei prossimi giorni dovrebbe salire sul palco di uno dei comizi vannacciani, sancendo pubblicamente il passaggio. Laura Ravetto lascia la Lega e passa a Futuro nazionale, il partito di Roberto Vannacci. È la prima big del Carroccio ad aderire alla formazione politica dell’ex generale. L’ha appreso Repubblica ed è stato confermato da fonti qualificate di Fn. Nei prossimi giorni dovrebbe salire sul palco di uno dei comizi vannacciani, sancendo pubblicamente il passaggio. © TAGFIN S.r.l. – Sede Legale: Via dell’Annunciata, 7 20121 Milano (MI) . 🔗 Leggi su Lettera43.it

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