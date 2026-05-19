Laura Ravetto lascia la Lega e passa al partito di Vannacci

Il 19 maggio 2026, una deputata che ricopriva il ruolo di responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega ha annunciato di aver lasciato il partito di Matteo Salvini. La stessa ha deciso di aderire a Futuro nazionale, partito guidato da Roberto Vannacci. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso una nota pubblicata sui canali istituzionali. La deputata ha già iniziato a partecipare alle attività del nuovo partito.

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Roma, 19 maggio 2026 - La deputata e responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega Laura Ravetto lascia il partito di Matteo Salvini e aderisce a Futuro nazionale di Roberto Vannacci. La notizia, anticipata da un quotidiano, è confermata da fonti qualificate di Fnv. Si tratta della prima big del Carroccio a passare al partito del generale “Quando si avvicinano le elezioni politiche un passaggio da un partito all'altro è tipico. Con l'attuale sistema di liste bloccate i passaggi avvengono per opportunità. Mi sembra un dato fattuale. Evidentemente Laura Ravetto n on avrà avuto sufficienti garanzie dalla Lega" sulla candidatura”, le parole dell’eurodeputata leghista Silvia Sardone commenta a L'Aria che Tira, su La7, la notizia del passaggio di Ravetto nelle fila del partito del generale Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Laura Ravetto lascia la Lega e passa al partito di Vannacci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Valdegamberi lascia la Lega: scommessa Veneto con VannacciStefano Valdegamberi abbandona la Lega per unirsi al progetto di Roberto Vannacci in Veneto. Leggi anche: Joe Formaggio lascia FdI e passa con Vannacci: dal profilo politico alle polemiche Laura Ravetto lascia la Lega e passa al partito di VannacciLa deputata e responsabile del dipartimento Pari opportunità dice addio al partito di Salvini. Sardone: Passaggio opportunista ... quotidiano.net Laura Ravetto, addio a Salvini. Lascia la Lega per aderire a Futuro nazionale di VannacciLa deputata e responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega Laura Ravetto lascia il partito di Matteo Salvini e aderisce a Futuro nazionale di Roberto Vannacci. La notizia, anticipata da ... roma.corriere.it