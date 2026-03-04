Lega l’ex sindaco di Menfi Marilena Mauceri aderisce al partito

L’ex sindaco di Menfi, Marilena Mauceri, ha deciso di aderire alla Lega, portando un nuovo elemento nel panorama politico locale. La sua scelta si inserisce in un momento di rafforzamento del partito in Sicilia e interessa in particolare la zona agrigentina. La decisione è stata comunicata ufficialmente e conferma l’espansione del partito nell’area.

Germanà annuncia il nuovo ingresso e parla di un progetto politico sempre più attrattivo. L’ex prima cittadina: "Scelta maturata dopo un confronto sui temi dello sviluppo e delle infrastrutture" Nuova adesione alla Lega in Sicilia. L’ex sindaco di Menfi Marilena Mauceri ha deciso di entrare nel partito guidato nell’isola dal senatore Nino Germanà, rafforzando la presenza del movimento anche nel territorio agrigentino. Ad annunciare l’ingresso è stato lo stesso Germanà, che sottolinea come il partito stia continuando ad attrarre nuove figure politiche. "È l’ennesima prova che la Lega è attrattiva perché stiamo costruendo una classe dirigente credibile – ha detto il senatore –. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

