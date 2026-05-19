Mercoledì 20 maggio 2026 alle 20:45 si disputa la partita tra Ravenna e Salernitana. La squadra di Mandorlini ha bisogno di una vittoria per ribaltare il risultato dell’andata, dopo aver perso 2-0 in trasferta. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dagli operatori di mercato. Gli appassionati seguono con attenzione questa sfida, che si svolge nel contesto di una fase decisiva del torneo.

Il Ravenna di Mandorlini è chiamato alla rimonta dopo aver ceduto per 2 a 0 sul campo della Salernitana nella gara d’andata. I giallorossi sono caduti sotto i colpi di Lescano e compagni, bravi a mettere la gara sul binario giusto dopo un primo tempo in grande equilibrio. La squadra di Cosmi è venuta fuori alla distanza riuscendo a gestire la gara stavolta senza subire. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Ravenna-Salernitana (mercoledì 20 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Centrale Sport Sinner - playoff serie b - ravenna calcio - assessore Castorri Cristian

Sullo stesso argomento

Salernitana-Casertana (mercoledì 13 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiSi riparte dal 3 a 2 del Pinto in favore della Salernitana, con la Casertana chiamata a vincere con 2 gol di scarto per passare il turno.

Salernitana-Casertana (mercoledì 13 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici, convocati. Granata all’Arechi per chiudere i contiSi riparte dal 3 a 2 del Pinto in favore della Salernitana, con la Casertana chiamata a vincere con 2 gol di scarto per passare il turno.

Salernitana già al lavoro verso Ravenna: Cosmi recupera Matino salernonotizie.it/2026/05/18/sal… x.com

Playoff: Ravenna battuto 2 a 0 dalla SalernitanaIl primo tempo è un assedio dei padroni di casa, che hanno numerose occasioni per passare in vantaggio, ma gli errori degli attaccanti campani e le parate di Poluzzi salvano i romagnoli. Fino al 66esi ... rainews.it

Il Ravenna pesca un osso durissimo: la Salernitana e gli incroci roventi con MandorliniAl di là dell’esito del sorteggio, la buona notizia è che la porta della Salernitana (in campo all’Arechi domenica 17 alle 20, e 20.45 al Benelli ... corriereromagna.it