Ravenna-Salernitana mercoledì 20 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 20 maggio 2026 alle 20:45 si disputa la partita tra Ravenna e Salernitana. La squadra di Mandorlini ha bisogno di una vittoria per ribaltare il risultato dell’andata, dopo aver perso 2-0 in trasferta. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dagli operatori di mercato. Gli appassionati seguono con attenzione questa sfida, che si svolge nel contesto di una fase decisiva del torneo.

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Il Ravenna di Mandorlini è chiamato alla rimonta dopo aver ceduto per 2 a 0 sul campo della Salernitana nella gara d’andata. I giallorossi sono caduti sotto i colpi di Lescano e compagni, bravi a mettere la gara sul binario giusto dopo un primo tempo in grande equilibrio. La squadra di Cosmi è venuta fuori alla distanza riuscendo a gestire la gara stavolta senza subire. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Ravenna-Salernitana (mercoledì 20 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
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