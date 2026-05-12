Salernitana-Casertana mercoledì 13 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici convocati Granata all’Arechi per chiudere i conti
Mercoledì 13 maggio alle 20:45 si gioca la partita tra Salernitana e Casertana allo stadio Arechi. La squadra di casa arriva dal risultato di 3-2 nella gara di andata disputata al Pinto, e ha bisogno di vincere con almeno due gol di scarto per qualificarsi. La Casertana, invece, deve risultare vincente con uno scarto di almeno due gol per ottenere la qualificazione. Sono stati comunicati i convocati e le probabili formazioni.
Si riparte dal 3 a 2 del Pinto in favore della Salernitana, con la Casertana chiamata a vincere con 2 gol di scarto per passare il turno. Una gara ricca di capovolgimenti di fronte con la coppia Ferrari – Lescano che ha fatto il bello ed il cattivo tempo e con Ferraris che sembrava aver chiuso i giochi in meno di un’ora. Invece. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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