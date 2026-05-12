Salernitana-Casertana mercoledì 13 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici convocati Granata all’Arechi per chiudere i conti

Da infobetting.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 13 maggio alle 20:45 si gioca la partita tra Salernitana e Casertana allo stadio Arechi. La squadra di casa arriva dal risultato di 3-2 nella gara di andata disputata al Pinto, e ha bisogno di vincere con almeno due gol di scarto per qualificarsi. La Casertana, invece, deve risultare vincente con uno scarto di almeno due gol per ottenere la qualificazione. Sono stati comunicati i convocati e le probabili formazioni.

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