Salernitana-Casertana mercoledì 13 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 20:45 si gioca la sfida tra Salernitana e Casertana, valida per il ritorno della fase eliminatoria. La partita si svolge allo stadio Pinto, dove la squadra di casa ha vinto per 3 a 2 all’andata. La Casertana deve vincere con almeno due gol di scarto per qualificarsi, mentre la Salernitana si presenta con un vantaggio di un gol.

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Si riparte dal 3 a 2 del Pinto in favore della Salernitana, con la Casertana chiamata a vincere con 2 gol di scarto per passare il turno. Una gara ricca di capovolgimenti di fronte con la coppia Ferrari – Lescano che ha fatto il bello ed il cattivo tempo e con Ferraris che sembrava aver chiuso i giochi in meno di un’ora. Invece. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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