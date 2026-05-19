Mercoledì 20 maggio 2026 alle 20:45 si gioca la sfida tra Ravenna e Salernitana, valida per il ritorno dei playoff. Il Ravenna, guidato da Mandorlini, cerca di rimontare dopo aver perso 2-0 in trasferta nella gara d’andata. La formazione campana si presenta al match con un vantaggio di due gol, giocando in casa al Benelli. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono stati annunciati, mentre i pronostici sono ancora aperti.

Il Ravenna di Mandorlini è chiamato alla rimonta dopo aver ceduto per 2 a 0 sul campo della Salernitana nella gara d’andata. I giallorossi sono caduti sotto i colpi di Lescano e compagni, bravi a mettere la gara sul binario giusto dopo un primo tempo in grande equilibrio. La squadra di Cosmi è venuta fuori alla distanza riuscendo a gestire la gara stavolta senza subire. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Ravenna-Salernitana (mercoledì 20 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici, convocati. Campani al Benelli a difendere 2 gol di vantaggio

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