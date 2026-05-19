Rassegna gratuita Concerti in cortile | Iovine – musica Arbëreshë

Domenica 24 maggio alle 17, presso Slow Mill in Via Volturno 32 a Milano, si svolge un concerto gratuito come parte della rassegna “Concerti in cortile”. L’evento vede protagonista il gruppo musicale Iovine, che presenta un’esibizione intitolata “Musica Arbëreshë”. La manifestazione offre l’opportunità di ascoltare uno spettacolo musicale dedicato a questa tradizione culturale. L’ingresso è libero e l’appuntamento è previsto nel cortile di Slow Mill, uno spazio dedicato ad eventi culturali e artistici.

Domenica 24 maggio alle ore 17.00, la rassegna gratuita “Concerti in cortile” prosegue con Iovine e il concerto “Musica Arbëreshë”, in programma presso Slow Mill, in Via Volturno 32 a Milano.L’ARTISTAIovine è un musicista, cantautore e autore di origine arbëresh, nato a Pallagorio. Da anni vive e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Dialoghi d'arte e creatività: poesia, fotografia e teatro aprono alla rassegna "I sabati al Cortile"Tutti i sabati, dal 3 aprile al 6 giugno, un cartellone di incontri culturali e momenti di confronto con fotografi, giornalisti e registi Ravenna si...

Succede a Napoli: Orto Botanico, musica e arte alla rassegna “Planta in Musica”All’Orto Botanico di Napoli la rassegna “Planta in Musica 2026” tra classico napoletano, poesia e arte dal vivo.

Rassegna gratuita Concerti in cortile: Iovine – musica ArbëreshëIovine è un musicista, cantautore e autore di origine arbëresh, nato a Pallagorio. Da anni vive e lavora in Lombardia, mantenendo però un legame profondo con la propria terra e con la tradizione music ... milanotoday.it

Giovedì 21 maggio a Milano il primo concerto gratuito del ciclo di concerti Cortili Sonori, all’interno della rassegna ClassicAperta di @XMitoOnlus, con il Quintetto per archi in do minore op. 104 di Ludwig van Beethoven. Come iscriversi e altre info? eventia x.com

Concerti gratuiti (e per tutti) con vista sulle vette in Valle d’AostaTorna 'Musicastelle', la rassegna di concerti in montagna dove si può arrivare solo a piedi o in bici (non in auto) ... dire.it