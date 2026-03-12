A Catania, un nuovo report di Save the Children evidenzia un aumento dei minori accusati di associazione mafiosa, con la città che registra il tasso più alto in Italia. Nel resto della Sicilia, si nota un calo nei casi di rapina e associazione per delinquere tra i minori. La fotografia che emerge riguarda un fenomeno che coinvolge giovani in situazioni di emergenza.

In Sicilia è in calo il numero dei minori segnalati per rapina e associazione per delinquere, ma preoccupa l’incidenza per associazione di tipo mafioso, la più alta in Italia. Lo si evince dal rapporto (Dis)armati di Save the Children che prende in esame il primo semestre 2025, realizzato con il sostegno di Fondazione Iris Ceramica Group Ets e diffuso oggi. Nei primi sei mesi del 2025 i minori denunciati o arrestati a livello nazionale per associazione mafiosa sono 46, a segnalare un possibile preoccupante aumento rispetto al 2024, quando sono stati 49. Dei 46, quasi la metà si registrano a Catania (15) e a Napoli (6). A Palermo aumentano i... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - A Catania record di minori accusati di mafia: il report di Save the Children fotografia dell'emergenza in Sicilia

